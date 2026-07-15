عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2026
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15 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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النهار: مفاوضات روما حول المناطق التجريبية "إيجابية"... قانون العفو البند الأخير تجنباً لتطيير الجلسة التشريعية
الأخبار: وصفة تركية لـ "استقرار يسهّل احتواء المقاومة"
اردوغان والشرع يطالبان بانسحاب اسرائيلي من لبنان وسوريا
جولة روما: السلطة تريد المنطقة التجريبية في أرض محتلة
حرب داخل الحرب... معركة "هرمز" تشتد
الديار: ترامب يأمر بضرب إيران
روما تطلق أول مرحلة من الانسحاب الإسرائيلي؟
البناء: أميركا تتراجع عن الرسوم وتبدأ الحصار وتواصل التصعيد وإيران تتمسك بهرمز | العراق وحصر السلاح والاحتلال المالي… واليمن: فك الحصار وباب المندب | مفاوضات روما في الوقت الضائع بانتظار زيارة عون والمسار الأميركي الإيراني
اللواء: موافقة إسرائيلية على الإنسحاب التجريبي.. والمباحثات تُستكمل اليوم بضغوط أميركية
الجمهورية: اتفاق على تدقيق أميركي على الجبهتين
تقدم في "روما" يلفح لبنان بتنفيذ "الإطار"
المدن: التصعيد مستمر جنوباً... والمفاوضات تتواصل في روما
نداء الوطن: روما تفتح طريق منطقتين نموذجيتين
l'orient le jour: D’Ormuz à Bab el-Mandeb : l’escalade régionale met à l’épreuve le pari libanais
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سنضرب الجسور ومحطات الطاقة إن لم توافق إيران على إبرام اتفاق
الأنباء الكويتية: الجولة السادسة من المفاوضات تنتقل إلى روما.. وتياني: شجعت رئيسي الوفدين على محاولة التوصل إلى اتفاق
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07 :15
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07 :00
الحرس الثوري الايراني: إن أرض الأردن المقدسة هي أرض الأنبياء وليست أرضًا للمحتلين والمجرمين الدوليين
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