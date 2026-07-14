

يعبر وزير مقرب من رئيسي الجمهورية والحكومة عن تفاؤله حيال نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل واحتمال انتزاع لبنان انسحاباً إسرائيلياً من منطقتين تجريبيتين وانتشار الجيش اللبناني. وتحدث الوزير عن ضغوط أميركية كبيرة على الحكومة الاسرائيلية وتحديداً من وزير الخارجية ماركو روبيو. ويتوقع الوزير أن تمنح الولايات المتحدة السلطة اللبنانية مكسباً قبل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى واشنطن أواخر الشهر الجاري.