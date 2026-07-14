Tayyar Article
شاب يعمل " ديليفري " مفقود.. ما القصة؟
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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فُقد الاتصال بالشاب عباس مزهر مهدي، وهو من بلدة قاقعية الجسر ويعمل في مجال توصيل الطلبات (Delivery)، وذلك منذ نحو خمس ساعات.
وبحسب المعلومات، كان مهدي قد توجّه لتسليم طلب في منطقة الصوان، قبل أن ينتقل بعدها إلى بلدة زوطر، حيث انقطع التواصل معه ولم يتمكن ذووه من الاتصال به حتى الآن.
وناشدت عائلته كل من لديه أي معلومات عنه أو شاهده خلال الساعات الماضية، التواصل على الرقم: 71678725، أو إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، للمساعدة في الاطمئنان إلى سلامته.
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