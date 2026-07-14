Tayyar Article
سي إن إن عن بيانات ملاحية: عبور ما لا يقل عن 22 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت
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21 :55
نائب رئيس الوزراء طارق متري للجزيرة:
- نعول على موقف أمريكي متفهم لضرورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان
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رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: ماضون بحصر السلاح في يد الدولة ولن تكون هناك فصائل مسلحة بعد 30 سبتمبر المقبل
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الخارجية القطرية: دولة قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا للقانون الدولي
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