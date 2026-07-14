أوقفت السلطات اللبنانية شخصًا مقرّبًا من حزب الله، بتهمة "العمالة" لإسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة

أجنبية ، الثلاثاء.



وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إنه "تمّ توقيف عميل لإسرائيل من الطراز الرفيع في بيروت، متورط في تزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين من حزب الله، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول".



وأوضح أن الموقوف "كان قريبًا جدًا من قادة في حزب الله، ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم". وجرت عملية التوقيف، وفق المصدر، الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء استعداد الموقوف للتوجه إلى العراق، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.



وكان الموقوف، المتحدر من جنوب لبنان والمتزوج من عراقية، يتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر إلى تركيا "للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، ويزوّدهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت، قبل أن تُستهدف لاحقًا"، وفق المصدر ذاته. ولم يحدد المصدر هوية قادة حزب الله الذين استهدفتهم إسرائيل بناءً على معطيات الموقوف، أو تاريخ مقتلهم.