نهاية حزينة..
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تلقت عائلة العنصر في لواء الحرس الجمهوري، باتريك بكاريان، اتصالًا من الصليب الأحمر الدولي أُبلغت خلاله بوفاته، وذلك بعد فقدان الاتصال به في 18 نيسان الماضي، إثر توجّهه إلى بلدة جديدة مرجعيون في الجنوب وسيسلم غداً جثمانه في رأس الناقورة.
فيما لم تنكشف بعد ظروف الوفاة أو أي تفاصيل إضافية.
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