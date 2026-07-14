على الرغم من مرور ستة سنوات على انفجار مرفأ بيروت إلا أن حقيقة ما جرى في الرابع من آب ٢٠٢٠ لازالت طي الكتمان..ويكشف مسؤول سابق وخبير قانوني مطلع على القضية أن قاضي التحقيق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار أرسل ملف التحقيقات مرفقاً بمشروع القرار الظني الى مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج الذي قد يحتاج الى عدة شهور لدرسه وإبداء رأيه القانوني وملاحظاته على المشروع قبل أن يصدره البيطار. لكن المسؤول أوضح أن القرار الظني يجب ألا يرتكز على الإهمال الوظيفي فقط بل على الجانب الجنائي للحادث أي تحديد سبب إدخال نيترات الامونيوم وملكيتها ومن فجرها أكان بسبب التلحيم او صاروخ اسرائيلي. وأضاف أن أغلب المسؤولين كانوا على علم بوجود هذه المواد الخطيرة. ويسأل: لماذا تم تفجير العنبر رقم ١٢ بعد انتشار خبر اكتشاف النيترات في الاعلام بأسبوع فقط وعن طريق الصدفة؟