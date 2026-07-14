في وقت تستأنف فيه الأربعاء مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، تتجه الأنظار إلى ملامح الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في جنوب لبنان، والتي تقوم على تكريس واقع أمني مختلف لا يستند إلى الاحتلال التقليدي بقدر ما يعتمد على حرية الحركة، والتفوق الناري، والقدرة على التدخل السريع. وبهذه المقاربة، تسعى تل أبيب إلى الاحتفاظ بأدوات التأثير العسكري حتى في حال تنفيذ انسحابات من بعض المناطق الحدودية، بما يضمن استمرار قدرتها على فرض معادلاتها الأمنية.وتقول مصادر عسكرية انه بينما يتمسّك لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط، تميل إسرائيل إلى ربط أي انسحاب بترتيبات أمنية ميدانية، وباستكمال انتشار الجيش مع الإبقاء على حق التدخل العسكري إذا اعتبرت أن أي تهديد قد عاد إلى المنطقة.وبحسب هذه المقاربة، فإن المناطق التي يجري الحديث عنها ضمن مراحل الانسحاب لا تعدّ مناطق احتلال دائم، بل مناطق تستطيع القوات الإسرائيلية الدخول إليها والخروج منها وفق الحاجة، في ظل استمرار فرض السيطرة بالنار، ما يجعل الانسحاب منها محدود الأثر في ميزان السيطرة الميدانية.وتظهر المؤشرات العسكرية أن إسرائيل تتجه إلى إعادة صياغة قواعد انتشارها في جنوب لبنان، عبر نموذج عملياتي يقوم على الحضور المتحرك بدلاً من التمركز الثابت. ويستند هذا النموذج إلى توظيف القوة النارية، والغطاء الجوي، والطائرات المسيّرة، إلى جانب عمليات توغّل خاطفة ومحدودة، بما يضمن الحفاظ على زمام المبادرة الميدانية. ووفق هذه المقاربة، لا يُنظر إلى أي انسحاب باعتباره تخلياً عن النفوذ العسكري، بل إعادة تموضع تسمح للقوات الإسرائيلية بالعودة إلى أي منطقة متى رأت أن مقتضياتها الأمنية تستوجب ذلك، من دون تحمّل أعباء الانتشار الدائم أو إدارة مناطق ميدانية بصورة مباشرة.