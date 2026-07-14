في الشكل، تعلِن إسرائيل عن استعدادها لبداية تطبيق تعويذة "المناطق التجريبية"، وحصرها باثنتين. لكن في المضمون، تحيط الضبابية بكل هذا المسار غير المعروفة نهاياته، طالما ألا وجود لجدولٍ زمنيٍ للإنسحاب الإسرائيلي. ومصدر الضبابية الأول هو انحصار المناطق التجريبية بمساحة صغيرة من عددٍ من القرى، أما الثاني فهو إصرار تل أبيب على وضع أفخاخ للعلاقة الميدانية بين الجيش اللبناني وحزب الله.لكن أخطر ما يُلقي بظلاله حول أي تطبيق محتمل لانسحاب إسرائيلي شكلياً كان أم جدياً، فهو التصعيد الخطير في الخليج، والذي توسّع من الإشتباك الأميركي – الإيراني ليعيد تفجير جبهة اليمن، في محاولة لنزع ورقة باب المندب مسبقاً من طهران.في هذا الوقت، اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما على المستوى السياسي، مع تسجيل غياب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استبق الجولة الجديدة بالقول إنَّ إسرائيل تمضي قدماً في تطبيق المنطقتين التجريبيتين، زاعماً أن بلاده ستثبت "حسن النية مفاوضات روما". أما ميدانياً، فاستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي الحجير وكفرتبنيت، فيما استهدفت مسيرة منطقة دوحة كفررمان، وحلقت مسيرات في أجواء الضاحية وبعلبك.وفي المواقف الداخلية، دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على هامش تقديمه التعزية بالأمير حمد بن خليفة آل ثاني الإعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فجدد رفضه صيغة المناطق التجريبية، مشيراً إلى أن ما يهمه "أكل العنب وليس قتل الناطور"، قائلاً في حديث لصحيفة "الجمهورية": "خليهم يحطوا ععيني ويسكتوني بإنجاز فعلي".إلى ذلك، تكتل "لبنان القوي" الحكومة الى إطلاع اللبنانيين على مسار المفاوضات وتحديد ما حققته حتى الآن لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما أكد رفضه لكل إعتداء على أي دولة عربية لأن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة معرباً عن تضامنه مع دول الخليج العربي. وعلى خط الملف المعيشي نبّه "لبنان القوي" الى الفلتان في الأسواق في غياب الرقابة المطلوبة من قبل مؤسسات الدولة ومديرية حماية المستهلك.وعلى مستوى المواجهة في الخليج، أعلنت واشنطن عن تنفيذ ضربات جديدة، فيما استهدفت إيران البحرين والأردن وناقلات في مضيق هرمز.