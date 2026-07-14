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Tayyar Article

"القناة 12": "الكنيست" صادق على قانون وقف اعتقال الفارّين من الخدمة العسكرية بأغلبية 58 صوتاً وغياب نتنياهو عن التصويت

  • 14 July 2026
  • 34 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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