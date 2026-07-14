"لبنان القوي" يدعو الحكومة لإطلاع اللبنانيين على مسار المفاوضات ويؤكد تضامنه مع دول الخليج العربي
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14 July 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1 - مع إستئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، يدعو التكتل الحكومة الى إطلاع اللبنانيين على مسارها العام وتحديد ما حققته حتى الآن لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
2 - يعرب التكتل عن القلق من عودة الاعمال العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في منطقة الخليج ويؤكد رفضه لكل إعتداء على أي دولة عربية لأن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، ويعرب التكتل عن تضامنه مع دول الخليج العربي.
3 - ينبه التكتل الى الفلتان في الأسواق اللبنانية في غياب الرقابة المطلوبة من قبل مؤسسات الدولة ومديرية حماية المستهلك التي باتت بحاجة لتعزيز فعالية الرقابة وتشدّد العقوبات بحق المخالفين.
4 - عرض التكتل جدول أعمال الجلسة التشريعية المحددة يومي الأربعاء والخميس 15 و16 تموز 2026، فجرى نقاش لإقتراحات القوانين وتم تحديد موقف التكتل منها.
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