صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةمـا يلــي:السّاعة 11:00 من يومَي الأربعاء والخميس 15 و 16-7-2026، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسات، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخَين المذكورَين وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام.