أفادت"الوكالة الوطنية للإعلام" أن العطلة القضائية تبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء 15 تموز الجاري وتستمر شهرين لغاية 15أيلول المقبل ضمناً، وذلك بناء على ما نص عليه قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي.وتقتصر الأعمال خلال العطلة في المحاكم والنيابات العامة على النظر في القضايا الطارئة والمستعجلة( طلبات تخلية السبيل وقضايا الموقوفين) فيما تستمر دوائر النيابة العامة في استقبال الشكاوى وتسيير الأمور الملحة والضرورية ويواظب القضاة على الحضور الى مكاتبهم وفق جداول مناوبة محددة،أما المحكمة العسكرية فيتم متابعة جلسات المحاكمة فيها بشكل عادي.