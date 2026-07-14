تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم أنه يُظهر شاطئ الرملة البيضاء في بيروت وقد تحوّل لون مياهه من الأزرق إلى الأصفر، مع إرجاع البعض السبب إلى إفراغ حمولة مازوت غير صالحة للاستعمال في البحر، قبل أن تجرفها التيارات البحرية نحو الشاطئ.وفي إطار التحقق من صحة هذه المعلومات، تواصل فريق Factcheck Lebanon في وزارة الإعلام مع مكتب وزيرة البيئة تمارا الزين، الذي أوضح أن الملف أُحيل إلى المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء التحاليل اللازمة.وأظهرت نتائج المعاينة أن تغيّر لون مياه شاطئ الرملة البيضاء يعود إلى ظاهرة الازدهار الطحلبي المفرط (Excessive Algal Blooming)، الناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع حرارة مياه البحر، بالتزامن مع زيادة تدفق المغذيات، ولا سيما النترات والفوسفات، وهي عناصر أساسية تحفّز عملية التمثيل الضوئي.وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة لم تستمر بسبب طبيعة الشاطئ اللبناني المفتوح، حيث تؤدي التيارات البحرية وحركة الأمواج إلى تجدد المياه الساحلية بشكل مستمر، ما يمنع ركودها أو حدوث ظاهرة التثري الغذائي (Eutrophication).وأكد المركز أن هذه الظاهرة ليست جديدة على الشواطئ اللبنانية، بل سُجلت في مناسبات عدة خلال السنوات الماضية.