كتب الصحافي منير يونس عبر اكس:ما حصل اليوم في لجنة المال والموازنة قد يضع مشروع قانون إصلاح المصارف مجددًا على مسار الاختلاف مع صندوق النقد الدولي. فقد أُدخلت على المشروع عبارات قد لا تحظى بموافقة الصندوق.فيما شهدت الجلسة مواجهة حادة بعدما كشف احد النواب الأسباب الحقيقية وراء تلك التعديلات على التعديلات، ما أربك المدافعين عنها ودفعهم إلى ردود فعل غاضبة كشفت قلة تهذيبهم وتعجرفهم.