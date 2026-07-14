Tayyar Article
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: نمضي قدمًا في تطبيق صيغة «المنطقتين التجريبيتين» في جنوب لبنان، وسنُثبت حسن النية خلال جولة مفاوضات روما
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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17 :20
التلفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس
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17 :16
المندوب الأميركي: الحوثيون يهددون المدنيين
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17 :15
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
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