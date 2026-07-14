Tayyar Article
هيئة قضاء زحلة في "التيار" تختتم "الفيستا": حضور جماهيريّ كثيف يعكس مشهد التلاقي والمحبة والانفتاح
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اختتمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بنجاح فعاليات Zahle Summer Fiesta بالتعاون مع Radio Pax، التي امتدت على مدى يومين متتاليين، السبت والأحد، في Park Joseph Tohme Skaff، وسط حضور جماهيري كثيف ومشاركة واسعة من أبناء زحلة والجوار، في مشهدٍ عكس تعطّش الناس إلى المبادرات التي تجمع بين الترفيه والتلاقي وتعزيز الحياة الاجتماعية.
احتضن المهرجان عددًا كبيرًا من الأكشاك التي عرضت منتجات محلية وصناعات حرفية وأشغالًا يدوية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات، في خطوة هدفت إلى دعم أصحاب المبادرات الفردية والحرفيين وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يعكس إيمان الهيئة بأهمية مساندة الطاقات الإنتاجية في المدينة وإتاحة الفرصة أمامها للتعريف بمنتجاتها.
وشهد المهرجان حضور نائب رئيس التيار الوطنيّ الحرّ للشؤون الإداريّة غسان الخوري، والنواب سليم عون والياس اسطفان وجورج عقيص والنائب السابق إيلي الماروني، والنائب السابق شانت جنجنيان، كما حضر رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام شركة مياه البقاع دكتور انطون معكرون ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في البقاع منير التيني وعقيلته ورئيسة مصلحة الصحة في البقاع جويس حداد وزوجها ورئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي وعقيلته مأمور نفوس زحلة ربيع مينا ورئيس دائرة العمل في البقاع خضر رفاعي وعقيلته ومدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة يوسف جحا ورئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده مع وفد من تجار زحلة
ومنسق تيار المردة في زحلة غابي لبس، وأمين عام حزب الاتحاد السرياني ربيع الزوقي ومسؤول الخدمات في حركة امل حمزه الساحلي ورئيس بلدية رعيت ضاهر قازان ورئيس بلدية ابلح ربيع سمعان وعقيلته ووفد من البلدية ورئيس بلدية شتورا ميشال مطران وعقيلته ورئيس بلدية تربل غابي فرج، ومنسق اللجنة المركزية لهيئات الاقضية جيلبير سلامه ومنسّق اللجنة المركزيّة للإعلام ميشال أبو نجم، ومسؤولة اللجنة المركزّية للتواصل في "التيار" جومانا سليلاتي، الذين جالوا في أرجاء المهرجان واطلعوا على مختلف النشاطات، مثمنين الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا الحدث وما تركه من أثر إيجابي على الحركة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة.
ويأتي تنظيم Zahle Summer Fiesta انطلاقًا من قناعة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بأن العمل المجتمعي لا يقتصر على النشاط السياسي، بل يمتد إلى كل مبادرة تسهم في تعزيز التواصل بين أبناء المدينة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإحياء المساحات العامة، وخلق مناسبات تجمع العائلات والشباب في أجواء آمنة وراقية.
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