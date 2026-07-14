يقول مسؤول أوروبي في لبنان إن مسار مفاوضات واشنطن الذي انتقل الى روما لن يحدث اختراقات جدية في جدار الأزمة بين لبنان وإسرائيل في ظل تعقيدات أمنية وعسكرية وسياسية وإقليمية تحيط بالملف. ولا يتوقع المسؤول انسحاباً اسرائيلياً في المدى المنظور لاسيما من الخط الأصفر الذي يشمل ثماني وستين قرية جنوبية من النسقين الأول والثاني. ويضيف: إسرائيل ستكمِل مشروعها العسكري والأمني في لبنان لاسيما في تثبيت المنطقة الأمنية العازلة وتبني على ما حققته من تدمير وتهجير وتقدم في ثلاثة مراحل: العمليات العسكرية خلال حرب الإسناد والستين يوماً.. هدنة الـ15 شهراً والحرب الأخيرة التي لم تنتهِ.