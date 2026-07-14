Tayyar Article
معلومات للـLBCI: تأخر بدء المفاوضات بسبب تأخر الوفد الإسرائيلي لأكثر من ساعة كما الوفد الأميركي فيما ركّز البحث في المطلب الأول على كيفية التأكد من وضع الآليات التنفيذية لإطار العمل الموقّع الشهر الماضي
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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