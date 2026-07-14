يتوافق نائب "سيادي" وآخر في تكتل معارض للحكومة على أن قانون العفو بصيغته الحالية لن يبصر النور قريباً في ظل رفض كتل نيابية عدة لشموله فئة من السجناء لاسيما الذين ارتكبوا أعمال إرهابية وقاتلوا الجيش اللبناني الى جانب مزايدات طائفية ومذهبية. وتوقّع النائبان أن يعود قانون العفو الى اللجان النيابية لإعادة دراسته لحياكة تسوية ترضي كافة الأطراف.