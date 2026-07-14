أبرق الرئيس العماد ميشال عون إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معزياً بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستذكر في برقيته ما جمعه بالفقيد من معرفة شخصية وصداقة، منوهاً بمواقفه الداعمة للبنان وشعبه في مختلف المحطات، معتبرًا أن رحيله يشكّل خسارةً لدولة قطر وللعالم العربي.

وختم الرئيس عون برقيته بتقديم أحرّ التعازي إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، وإلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.