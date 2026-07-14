Tayyar Article
وفد من "التيار" قدم التعازي بالأمير حمد بن خليفة في السفارة القطرية: نستذكر وقوفه إلى جانب لبنان
-
14 July 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قدم وفد من التيار الوطني الحر ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائبين غسان عطالله وأسعد درغام ومنسق قسم العلاقات الدبلوماسية الدكتور طارق صادق، التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في السفارة القطرية في بيروت.
ودونت نجم كتيلي باسم "التيار" كلمة في سجل التعازي نوهت فيها بمآثر الأمير الراحل ووقوفه إلى جانب لبنان.
-
Just in
-
13 :19
بالصورة: مالك فندق وفتيات يمارسون الدعارة... هذا ما حلّ بهم! تتمة
-
13 :16
وكالة "إرنا": سقوط عدة قذائف غرب بندر عباس
-
13 :15
وكالة "إرنا": سقوط عدة قذائف غرب بندر عباس
-
13 :02
خاص - نائبان: قانون العفو لن يبصر النور قريبًا! تتمة
-
12 :46
وكالة "فارس": دوي انفجارات في بوشهر جنوب إيران
-
12 :42
النيابة العامة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
-
-
Other stories
-
-
-
هذا هو سبب الحريق في مرفأ بيروت...
-
بدء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما
-
هيئة المنصورية - المكلس - الديشونية في "التيار" افتتحت مكتبها الجديد بمشاركة الخوري ونواب
-
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية
-
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة!
-
ارتفاع في أسعار المحروقات
-
طرابلسي: لماذا نعارض قرارات وزيرة التربية في اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام؟
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما تقيس الجدية في تثبيت التهدئة
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقاربة خليجية متجددة!
-
مخاطر محتملة من الحدود السورية على لبنان.. جنبلاط يبعث برسالة إلى عون عبر أبو فاعور!
-
الحرب تشطب 40 بالمئة من متوسّط دخل العمال (الأخبار)
-
معركة صلاحيّات في تعديل قانون إصلاح المصارف (المدن)
-
المناطق التجريبية... نتنياهو يرفض تزامن نشر الجيش اللبناني والانسحاب (الشرق الاوسط)
-
الانفجار في الخليج يجمّد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب
-
بري لـ«الجمهورية»: «خلّيهم يحطّوا على عيني»
-
حرب المضائق تستعر: نهج "الاحتواء" التركي مَخرج لطهران والحزب (المدن)
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026
-
اتفاق الإطار يزيد قلق جنبلاط من العامل الإسرائيلي
-
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل أحدث ضرباته ضد إيران
-
-
Just in
-
13 :19
بالصورة: مالك فندق وفتيات يمارسون الدعارة... هذا ما حلّ بهم! تتمة
-
13 :16
وكالة "إرنا": سقوط عدة قذائف غرب بندر عباس
-
13 :15
وكالة "إرنا": سقوط عدة قذائف غرب بندر عباس
-
13 :02
خاص - نائبان: قانون العفو لن يبصر النور قريبًا! تتمة
-
12 :46
وكالة "فارس": دوي انفجارات في بوشهر جنوب إيران
-
12 :42
النيابة العامة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصورة: مالك فندق وفتيات يمارسون الدعارة... هذا ما حلّ بهم!
-
-
-
14 July 2026
-
سوريا.. أهالي حضر يستنكرون ممارسات الجيش الإسرائيلي ويحذرون من تكرار الانتهاكات
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نائبان: قانون العفو لن يبصر النور قريبًا!
-
-
-
14 July 2026
-
مبابي "ينسحب" من تدريب فرنسا الأخير قبل لقاء إسبانيا المرتقب
-
-
14 July 2026
-
البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر
-
-
14 July 2026
-
الرئيس ميشال عون يبرق إلى أمير دولة قطر معزياً بوفاة الأمير حمد: مواقفه كانت داعمة للبنان وشعبه
-
-
-
14 July 2026
-
النفط يبلغ أعلى مستوياته في شهر مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية
-
-
14 July 2026
-
المملكة المتحدة: اعتقال 12 شخصاً بتهمة تهديد فعالية إسلامية في سوفولك
-
-
-
14 July 2026
-
حكم بالحبس لمديرة أعمال المطربة أنغام.. في حادث تصادم
-
-
14 July 2026
-
كوفيد-19 يستغل "نفايات" الجسم ليخدع جهاز المناعة ويفتك بالرئتين
-
-
14 July 2026