قدم وفد من التيار الوطني الحر ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائبين غسان عطالله وأسعد درغام ومنسق قسم العلاقات الدبلوماسية الدكتور طارق صادق، التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في السفارة القطرية في بيروت.ودونت نجم كتيلي باسم "التيار" كلمة في سجل التعازي نوهت فيها بمآثر الأمير الراحل ووقوفه إلى جانب لبنان.