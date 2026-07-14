Tayyar Article
هيئة المنصورية - المكلس - الديشونية في "التيار" افتتحت مكتبها الجديد بمشاركة الخوري ونواب
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14 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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افتتحت هيئة المنصورية – المكلس – الديشونية مكتبها الجديد، بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر الأستاذ غسان الخوري، ومنسق هيئة قضاء المتن المهندس إيلي الخوري وأعضاء هيئة القضاء.
وشارك في الافتتاح النائب غسان عطالله، النائب شربل مارون، النائب إدغار طرابلسي، النائب السابق إدي معلوف، عضو المجلس السياسي هشام كنج، إلى جانب رئيس بلدية المنصورية المكلس الديشونية الأستاذ فؤاد الحج، وأعضاء من المجلس البلدي، والمخاتير، وفعاليات المنطقة، بالإضافة إلى حشد من الملتزمين والمناصرين.
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