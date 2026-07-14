فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية
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14 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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وقّع النائب الدكتور فريد البستاني، إلى جانب عدد كبير من النواب، على الكتاب الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز صلاحياتها، بما ينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القراران 425 و426.
وأكد البستاني أن وجود قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى أن دورها يتجاوز الاعتبارات الظرفية والسياسية، ويأتي في إطار تنفيذ المهام والأهداف التي أُنشئت من أجلها بموجب القرارات الدولية.
وشدّد على أن الحفاظ على هذه المظلة الدولية يصب في مصلحة لبنان، ولا سيما الجنوب، لما تؤديه من دور في دعم الأمن والاستقرار والمساهمة في تطبيق القرارات الدولية.
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