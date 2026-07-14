Tayyar Article
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
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14 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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11 :50
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الخارجية القطرية: دولة قطر تجدد دعمها الكامل للسعودية ولكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها
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11 :13
بدء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما
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11 :09
وكالة أنباء فارس: 3 قتلى مدنيين في هجوم أميركي استهدف محافظة هرمزغان فجر اليوم
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