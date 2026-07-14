ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13 ألف ليرة والمازوت 35 ألف ليرة وقارورة الغاز 16 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليونان و234 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليونان و252 ألف ليرةالمازوت: مليون و847 ألف ليرةالغاز: مليون و115 ألف ليرة