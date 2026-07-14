طرابلسي: لماذا نعارض قرارات وزيرة التربية في اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام؟
-
14 July 2026
-
54 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:
لماذا نعارض قرارات وزيرة التربية في اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام؟
إن القرارات التربوية الأخيرة لعام 2026 لا تضرب فقط مبدأ المساواة الدستوري، بل تفتقد لأي أساس قانوني سليم وتضرب صدقية الشهادة اللبنانية.
إليكم تفنيد الثغرات القانونية والتربوية:
أولاً: مخالفة قانونية صارخة
كيف تجرى دورة استثنائية دون المرور أصلا بدورة عادية؟ الاستثناء لا يستقيم قانونا إلا بعد صدور الأصل، فأين هو السند القانوني أو التنظيمي الذي يجيز تجاوز الدورة العادية والانتقال مباشرة إلى دورة استثنائية؟
ثانيًا: ضرب مبدأ المساواة (المادة 7 من الدستور)
كيف يمنح الطالب الذي اعتبر ناجحا مدرسيا إفادة نجاح، بينما يتاح للطالب الراسب فرصة التقدم لدورة استثنائية قد تنتهي بمنحه شهادة رسمية؟ هذا التمييز يضرب مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري تماما.
ثالثًا: عشوائية تربوية
على أي أساس تم اعتماد تاريخ 1 آذار 2026 كمرجع وحيد لاحتساب النجاح في الشهادة الثانوية، مما يلغي جهود آلاف الطلاب والأساتذة الذين استمروا بالتعليم والتقييم النهائي حتى نهاية العام الدراسي؟
رابعًا: تباين المعايير وغياب العدالة
في الشهادة المتوسطة، ألزم الطلاب بإجراء امتحان مدرسي شمل كامل المنهج مع معدل نجاح 10/20. أما في الشهادة الثانوية، فقد ألغي الامتحان الرسمي واعتمدت العلامات المدرسية لغاية آذار فقط مع خفض المعدل لـ 9.50/20. هذا بالإضافة إلى إجراء امتحانات لبعض شهادات التعليم المهني وحرمان التعليم الأكاديمي منها تحت نفس الظروف.
مطلبنا واضح ومباشر:
الشهادة اللبنانية ليست حقل تجارب وحقوق طلابنا ليست للمساومة. نطالب بالاستجابة لتوصية لجنة التربية النيابية عبر تعديل هذه القرارات والمتمثلة بإلغاء الآلية الحالية للدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية.
ونطالب بإلغاء قرار إجراء امتحان الشهادة المتوسطة بصيغته الحالية، واعتماد معالجة قانونية وتربوية سليمة وعادلة تحمي صدقية التعليم في لبنان.
-
Just in
-
09 :48
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية تتمة
-
09 :46
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
-
09 :44
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة! تتمة
-
09 :40
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة (Skynews) تتمة
-
09 :37
وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأميركية
-
09 :19
ارتفاع في أسعار المحروقات تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما تقيس الجدية في تثبيت التهدئة
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقاربة خليجية متجددة!
-
مخاطر محتملة من الحدود السورية على لبنان.. جنبلاط يبعث برسالة إلى عون عبر أبو فاعور!
-
الحرب تشطب 40 بالمئة من متوسّط دخل العمال (الأخبار)
-
معركة صلاحيّات في تعديل قانون إصلاح المصارف (المدن)
-
المناطق التجريبية... نتنياهو يرفض تزامن نشر الجيش اللبناني والانسحاب (الشرق الاوسط)
-
الانفجار في الخليج يجمّد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب
-
بري لـ«الجمهورية»: «خلّيهم يحطّوا على عيني»
-
حرب المضائق تستعر: نهج "الاحتواء" التركي مَخرج لطهران والحزب (المدن)
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026
-
اتفاق الإطار يزيد قلق جنبلاط من العامل الإسرائيلي
-
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل أحدث ضرباته ضد إيران
-
العثور على عنصر في الجيش .. جثة!
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر شمالية: حالة امتعاض في طرابلس من زيارة الشيباني.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب!
-
هذا ما حصل في الضاحية!
-
قتيل جراء اشكال في المنية
-
EXCLUSIVE
كواليس - هذا ما طلبته دولة إقليمية من شخصيات لبنانية!
-
اختلاس أموال من منشآت النفط في طرابلس!
-
-
Just in
-
09 :48
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية تتمة
-
09 :46
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
-
09 :44
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة! تتمة
-
09 :40
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة (Skynews) تتمة
-
09 :37
وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأميركية
-
09 :19
ارتفاع في أسعار المحروقات تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية
-
-
-
14 July 2026
-
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة!
-
-
-
14 July 2026
-
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة
-
-
14 July 2026
-
ارتفاع في أسعار المحروقات
-
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما تقيس الجدية في تثبيت التهدئة
-
-
-
14 July 2026
-
بعد 16 عاماً.. إعلامية تُغادر الـ LBCI وتنتقل إلى هذه القناة (صورة)
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقاربة خليجية متجددة!
-
-
-
14 July 2026
-
مخاطر محتملة من الحدود السورية على لبنان.. جنبلاط يبعث برسالة إلى عون عبر أبو فاعور!
-
-
-
14 July 2026
-
ترامب يفجّر الجدل: أميركا ستكون "الملاك الحارس" لمضيق هرمز
-
-
-
14 July 2026
-
الحرب تشطب 40 بالمئة من متوسّط دخل العمال (الأخبار)
-
-
-
14 July 2026