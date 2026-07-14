خاص - جولة روما تقيس الجدية في تثبيت التهدئة
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14 July 2026
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59 mins ago
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source: tayyar.org
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خاص tayyar.org -
قال ديبلوماسي عربي في مجالسه إن جولة روما، اليوم وغداً، تشكّل اختباراً عملياً لمدى قدرة الأطراف على الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مسار تنفيذي واضح. فهي لا تقيس فقط مستوى الثقة المتبادلة، بل تضع الوساطة الأميركية أمام تحدّي ترجمة الالتزامات إلى خطوات ميدانية قابلة للقياس.
واعتبر أن قيمة هذه الجولة مرتبطة بما سيليها، إذ إن المؤشر الأساسي لنجاحها يكون في القدرة على تثبيت إجراءات متبادلة تحدّ من التوتر، وتؤسس لمسار تدريجي يضمن تطبيق التفاهمات ضمن جدول زمني محدد، بما يمنع عودة الجنوب إلى مرحلة التصعيد ويعزز منطق الاستقرار.
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