بعد التصعيد السياسي والإعلامي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ضد صيغة الإطار والتصويب على بعبدا والسراي الحكومي، أوفد جنبلاط النائب وائل أبو فاعور إلى بعبدا، حيث التقى الرئيس عون وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والمواقف من الأحداث الراهنة. وجاءت زيارة أبو فاعور إلى بعبدا بعد زيارة عاجلة وخاطفة لجنبلاط إلى عين التينة مساء أول من أمس، حيث التقى الرئيس بري وبحث معه المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية عشية استئنافها في روما وفق معلومات «البناء»، إلى جانب وضع جنبلاط بري في أجواء المخاطر المحتملة من الحدود السورية على لبنان، في ظل معلومات عن حشود عسكرية أجنبية على الحدود تتحضّر للدخول إلى البقاع.وعلمت «البناء» أن أبو فاعور حمل إلى عون رسالة من جنبلاط يدعوه فيها إلى إعادة تصويب مسار التفاوض مع «إسرائيل» بما يتواءم والمصالح الوطنية.