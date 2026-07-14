بري لـ«الجمهورية»: «خلّيهم يحطّوا على عيني»
-
14 July 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: الجمهورية
-
عماد مرمل -
على وقع ارتفاع منسوب التصعيد الأميركي - الإيراني في المنطقة، يلفّ الغموض الواقع اللبناني الذي يملك، بطبيعته التكوينية، قابلية كبرى للتأثر بالعوامل الإقليمية والدولية، سواء عندما تكون سلبية أم إيجابية. وبالتالي، فإنّه ربما سيَصعب فصله عن رذاذ الموج المرتفع في مضيق هرمز، الذي يشكّل ممراً إلزامياً ليس فقط للسفن وإنما للحلول أيضاً.
تحاول السلطة اللبنانية الدفع عبر اتصالاتها مع الأميركيّين في اتجاه مباشرة تطبيق «صيغة الإطار» في أسرع وقت ممكن، وبالتالي بدء الانسحاب الإسرائيلي من مكان ما في الجنوب، وذلك لترسيخ الانفصال عن المسار الإيراني ولإثبات صوابية قرارها بالتفاوض المباشر وتوقيع وثيقة واشنطن، فيما لا تزال تل أبيب تعتمد سياسة التمييع والمناورة، وسط عدم ثقة معارضي «الصيغة» في جدواها وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتوقف بري بألم وحرقة عند فظاعة الأعمال البربرية للعدو الإسرائيلي، الذي لا يزال يمعن في تدمير وحرق المنازل في القرى الجنوبية المحتلة، على رغم من اتفاق واشنطن الأخير.
ويستعيد رئيس المجلس زيارة أمير دولة قطر السابق الأمير الراحل حمد بن خليفة آل ثاني للضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب بعد حرب تموز 2006، مشيداً بمساهمة قطر وأميرها آنذاك في ورشة إعادة إعمار ما هدّمه العدوان.
ويروي بري، أنّه كان في حينه «يعلّق» المصل عندما رافق الأمير حمد في جولته على الجنوب، وذلك تقديراً منه لمبادرته ووقفته إلى جانب لبنان، موضحاً أنّه كلّف وفداً نيابياً بتمثيله في تقديم التعازي للأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وتعليقاً على المواجهة المتجدِّدة بين طهران وواشنطن، يقول بري لـ«الجمهورية»، إنّ الجو في المنطقة سلبي وقاتم نتيجة التصعيد الحاصل، آملاً في أن يُطوَّق قبل تفاقمه، خصوصاً أنّ لا مفرّ في نهاية المطاف من العودة إلى التفاوض وتطبيق مذكرة التفاهم.
وعندما يُسأل بري عمّا إذا كان تجدُّد الاشتباك الأميركي - الإيراني يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام آباد والمتمسك بمسار واشنطن الذي تخوضه السلطة، يجيب: «أنا «ما بزعل» إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية تصبّ في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال». ويضيف: «يا أخي، خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي، وليس وهمياً... أنا ما شفت شي بعد...».
ويلفت بري إلى أنّ التفاوض المباشر الذي أفضى إلى «صيغة الإطار» لم يؤدِّ إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه، «وكن أكيداً أنّني ساكون مسروراً إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأنّ ما يهمّني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور».
ويكرّر بري رفضه لخيار المناطق التجريبية التي تعني، إذا طُبِّقت، أنّ إتمام الانسحاب سيتطلّب سنتَين، «بالإضافة إلى أنّ لدينا في الأساس اعتراضات على أصل هذا الطرح»، مشيراً إلى أنّه كان قد اقترح استبداله بالأقضية.
ويلاحظ بري، أنّ المناطق التجريبية المقترحة هي في معظمها غير محتلة، محذّراً «من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى استدراجنا نحو فخها، وهذا ما نتصدّى له بكل ما أوتينا من قوّة وحكمة».
ولا يبدي بري اهتماماً بجولة المفاوضات المقبلة في روما بين الوفدَين المفاوضَين اللبناني والإسرائيلي، موحياً بأنّها ستشكّل اجتراراً وامتداداً للمسار المتعرّج.
-
Just in
-
09 :48
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية تتمة
-
09 :46
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
-
09 :44
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة! تتمة
-
09 :40
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة (Skynews) تتمة
-
09 :37
وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأميركية
-
09 :19
ارتفاع في أسعار المحروقات تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
حرب المضائق تستعر: نهج "الاحتواء" التركي مَخرج لطهران والحزب (المدن)
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 شباط 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2026
-
اتفاق الإطار يزيد قلق جنبلاط من العامل الإسرائيلي
-
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل أحدث ضرباته ضد إيران
-
العثور على عنصر في الجيش .. جثة!
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر شمالية: حالة امتعاض في طرابلس من زيارة الشيباني.. ما السبب؟
-
EXCLUSIVE
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب!
-
هذا ما حصل في الضاحية!
-
قتيل جراء اشكال في المنية
-
EXCLUSIVE
كواليس - هذا ما طلبته دولة إقليمية من شخصيات لبنانية!
-
اختلاس أموال من منشآت النفط في طرابلس!
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع أمني سابق يُحذّر من "الموساد"!
-
"4 ساعات كهرباء فقط... وكهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل Blackout"
-
باسيل عاد إلى بيروت بعد التعزية بالأمير الراحل حمد بن خليفة في قطر
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبٌ سنّي ينتقِد سلام: "الطائفة" ليسَت معَك
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما وإشارات الجنوب!
-
شو الوضع؟ لا توقعات كبيرة من مفاوضات روما وترقّبُ صيغٍ عملية لتعويذة "المناطق التجريبية": الإشتباك الأميركي – الإيراني إلى تصاعد...
-
يمارسن أعمال الدعارة في المعاملتين!
-
بري ترأس في عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب المجلس
-
-
Just in
-
09 :48
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية تتمة
-
09 :46
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
-
09 :44
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة! تتمة
-
09 :40
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة (Skynews) تتمة
-
09 :37
وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأميركية
-
09 :19
ارتفاع في أسعار المحروقات تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
فريد البستاني يوقّع على الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن: تجديد ولاية اليونيفيل ضرورة للاستقرار ولتطبيق القرارات الدولية
-
-
-
14 July 2026
-
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة!
-
-
-
14 July 2026
-
"ملابس محامية" تثير جدلا.. التفاصيل الكاملة للأزمة
-
-
14 July 2026
-
ارتفاع في أسعار المحروقات
-
-
-
14 July 2026
-
طرابلسي: لماذا نعارض قرارات وزيرة التربية في اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام؟
-
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما تقيس الجدية في تثبيت التهدئة
-
-
-
14 July 2026
-
بعد 16 عاماً.. إعلامية تُغادر الـ LBCI وتنتقل إلى هذه القناة (صورة)
-
-
14 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقاربة خليجية متجددة!
-
-
-
14 July 2026
-
مخاطر محتملة من الحدود السورية على لبنان.. جنبلاط يبعث برسالة إلى عون عبر أبو فاعور!
-
-
-
14 July 2026
-
ترامب يفجّر الجدل: أميركا ستكون "الملاك الحارس" لمضيق هرمز
-
-
-
14 July 2026