Tayyar Article
بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء
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14 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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09 :48
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