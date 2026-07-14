النهار: مفاوضات روما اليوم تتفق على لجان عمل تنفيذية؟ قانون العفو ينعكس سلباً على الجلسة التشريعية غداً











الأخبار: هل يتسبّب التوتر في المنطقة بتجميد ملف لبنان؟

العدو يقترح مناطق تجريبية تثبت الاحتلال

اليمن ينهي الهدنة... السعودية في دائرة الحرب











الديار: 86 نائباً يوجهون كتاباً إلى مجلس الأمن: «اليونيفيل» ضرورة قانونية تفرضها الأسباب الموجبة

مفاوضات لبنان - إسرائيل تنطلق اليوم في روما وعون يأمل ببدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش













اللواء: تعليمات رئاسية للوفد غداً: الإنسحاب الفوري قبل أي بحث آخر

البناء: ترامب يحاصر موانئ إيران ويضيف رسوم 20% للعبور وبرميل النفط إلى 90تصعيد يمني سعودي حول مطار صنعاء ينهي الهدنة وقد ينتهي بإقفال باب المندبمفاوضات روما اليوم… ومصادر إسرائيلية: فحص معايير وسرعة نزع السلاح

الجمهورية: دبلوماسي: المفاوضات ستنتهي بإيجابيات

14 تموز: فرنسا ستبقى في وجدان لبنان













نداء الوطن: كل جبهات الخليج مشتعلة













l'orient le jour: En Israël, les options de Netanyahu se réduisent à l'approche des élections













عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: أميركا تقصف إيران وتعيد فرض الحصار البحري











الأنباء الكويتية: 86 نائباً يوجهون كتاباً إلى مجلس الأمن: «اليونيفيل» ضرورة قانونية تفرضها الأسباب الموجبة

مفاوضات لبنان - إسرائيل تنطلق اليوم في روما وعون يأمل ببدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش