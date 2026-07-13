العثور على عنصر في الجيش .. جثة!
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13 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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عُثر منذ قليل على المدعو "ب.أ.م" في العقد الثالث من العمر من بلدة سرعل في زغرتا جثةً مصابة بطلق ناري في محلة بشري وإلى جانبه سلاح حربي وذلك بالقرب من مطعم الريف.وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش اللبناني حيث باشرت الكشف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث بانتظار وصول الشرطة العسكرية للكشف على الجثة. وبحسب المعلومات ، فإن الشاب هو عنثر في الجيش اللبناني.
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