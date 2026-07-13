تشير مصادر نيابية شمالية الى أن رفض وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبال الجماعات المتطرفة "السلفية" خلال زيارته الأخيرة الى طرابلس، أثار امتعاض وغضب هذه الجماعات التي كانت داعمة لـ"الثورة السورية" وتنتظر دعم إخوانهم في القيادة السورية الجديدة. وتربط المصادر ما بين زيارة الشيباني الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووتوجيهه رسائل ايجابية الى الحـزب وبين التفجير الارهابي في دمشق وأحداث أمنية أخرى في سوريا.