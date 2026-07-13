تقول مرجعية أمنية سابقة حليفة للمقاومة إن خطاب التخوين والحملات السياسية والإعلامية ضد رئيس الجمهورية لا يخدم المصلحة الوطنية بل يعمق الإنقسام والأزمة.. داعياً الحــزب الى عدم مقاطعة الرئيس والمبادرة لزيارته والحوار معه وإبلاغه عما يريده وما يرفضه رغم الخلاف الحاد في الخيارات السياسية.