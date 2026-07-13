أهمد عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني حريقا اندلع داخل ملجأ مبنى سكني مؤلف من 10 طوابق في منطقة بئر العبد – الضاحية الجنوبية.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة، بأن “العناصر عملوا على إخلاء 18 مواطنا من المبنى، حفاظاً على سلامتهم. كما أسعفوا عددا من الأشخاص الذين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان، حيث نقلت 7 حالات إلى مستشفى بهمن لتلقي العلاج، فيما عولج 8 أشخاص ميدانياً”.

وأشارت إلى أن “العناصر تمكنوا من السيطرة على الحريق وإهماده، واتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المبنى”.