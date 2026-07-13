لقي م. غ. حتفه خلال إشكال وقع في منطقة الطريق البحرية في المنية، بعدما اطلق خ. خ. النار عليه من سلاح فردي، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في البطن والقدم وفارق الحياة على الفور.وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخير لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه.