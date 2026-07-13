Tayyar Article
الذهب في المعاملات الفورية يواصل الخسائر وينخفض 3 في المئة إلى 3994.86 دولارًا للأونصة
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13 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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21 :43
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21 :43
نيويورك تايمز: ترامب أبلغ الكونغرس رسميًا باستئناف القتال ضد إيران
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21 :28
ترمب: إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا ونحن من يفرض إرادتنا عليها وليس العكس
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21 :19
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 8% مع إعلان الجيش الأميركي فرض الحصار على موانئ إيران
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21 :08
عراقجي:
- إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد
- ترامب محق تماما إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل
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13 July 2026
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13 July 2026
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خاص - مرجع أمني سابق يُحذّر من "الموساد"!
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13 July 2026
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"4 ساعات كهرباء فقط... وكهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل Blackout"
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13 July 2026
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باسيل عاد إلى بيروت بعد التعزية بالأمير الراحل حمد بن خليفة في قطر
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13 July 2026
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كواليس - نائبٌ سنّي ينتقِد سلام: "الطائفة" ليسَت معَك
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13 July 2026