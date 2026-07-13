أجرَت دولة إقليمية إتصالات بعددٍ من النواب والقوى والمراجع السياسية والدينية من طائفة واحدة طالبة من البعض تأييد اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن ودعم مرجع كبير، فيما تمنّت على البعض الآخر الإكتفاء بعدم المعارضة.