لا يستبعِد مرجع أمني سابق دخول جهات عدة خارجية على خط الإشتباك السياسي والطائفي الداخلي لاسيما الموساد الإسرائيلي للقيام بأعمال أمنية تمس الأمن والإستقرار الداخلي وتصب الزيت على نار الخلافات لإشعال حرب أهلية. ويدعو المرجع جميع القوى السياسية وأركان السلطة الى التنبه والحذر وخفض الخطاب الطائفي والمذهبي، كما حثّ الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها لدرء هذه المخاطر قبل حصولها.