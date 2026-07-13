كتب المحامي وديع عقل عبر "أكس":

"4 ساعات كهرباء فقط... وكهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل Blackout"



خبر متوقع من وزارة الوعود الكاذبة (وين صارت الـ 24/24 بـ 6 أشهر؟!).

يا عيب الشوم، لا كهرباء ولا مياه، والوزير صدي "بالفشل" لاحق رجي!