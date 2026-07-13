عاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى بيروت آتياً من قطر بعدما قدّم التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني وشقيقه الأمير جاسم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والعائلة الحاكمة والأصدقاء في الإمارة.واستذكر باسيل وقفات الأمير الراحل إلى جانب لبنان ودعمه في المحطات والمحن التي مرّ بها، مؤكداً استمرارية هذه العلاقة الأخوية الثابتة التي تجمع البلدين.