نائب سنّي معارض للـحــزب ويدور في الفلك العربي – الخليجي، يُبدي استغرابه الشديد حيال ذهاب السلطة اللبنانية الى توقيع اتفاق إذعان مع إسرائيل رغم اعتراض جبهة سياسية كبيرة ومن دون مقدمات وحوار وطني مع المكونات الشريكة في البلد على الخيارات الكبرى التي ترسُم مستقبل البلد، ما يُعَد تجاوزاً لإرادة أغلب اللبنانيين ولاتفاق الطائف.ويشير النائب الى أن بنود اتفاق الإطار تُرتِب التزامات أمنية وسياسية وقانونية على لبنان لاسيما البند الثالث العشر الذي يُسقِط حق لبنان بمقاضاة إسرائيل ضد جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها، كما ربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بالسلاح في كامل لبنان! متسائلاً: كيف يقبل رئيس الحكومة نواف سلام إسقاط حق لبنان واللبنانيين القانوني بمقاضاة إسرائيل؟ وكيف يوافق على ربط الانسحاب ووقف إطلاق النار وإعادة النازحين والإعمار بالسلاح وهو الذي قال عدة مرات إن حلّ أزمة السلاح شأن داخلي يعالج بين اللبنانيين؟.. وكيف يوافق على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتجاوز مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العام 2002 ويتجاهل الحاضنة العربية السياسية للبنان؟ وكيف يمُد يد السلام لعدو قتل آلاف اللبنانيين وعشرات آلاف الفلسطينيين في غزة؟.وشدد على أن الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان مسألة سيادية غير مشروطة، مشيراً الى أن الطائفة السنية في لبنان لا تريد زجّ لبنان بصراعات إقليمية، لكنها ليست مع موقف رئيس الحكومة ولن تصطف مع المشروع الإسرائيلي ولا تقبل بإنهاء حالة العداء ولا يمكن فك ارتباط السنة في لبنان بالقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى.