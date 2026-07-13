خاص tayyar.org

تستمر التحضيرات للجولة المقبلة من المباحثات اللبنانية – الإسرائيلية في روما، من غير أن يسقط ارتباط نجاحها بإحراز تقدم ميداني في ملف الجنوب.

بحسب مصادر مطلعة، ضغط الوسطاء الدوليون للوصول إلى خطوات عملية تسبق الاجتماع، أو تليها مباشرة في أضعف الإيمان، تشمل خفض مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية وإظهار مؤشرات جدية على الانسحاب من بعض النقاط، بما يسمح بإعطاء المفاوضات زخماً سياسياً.

في المقابل، يتمسك الجانب اللبناني بضرورة ترجمة التعهدات إلى إجراءات ميدانية قبل الانتقال إلى البحث في الملفات اللاحقة.

تؤكد المصادر أن الاتصالات لم تتوقف، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا جولات التفاوض ستشكل نقطة تحول في مسار تنفيذ التفاهمات، أم ستقتصر على استكمال المشاورات السياسية من دون تحقيق اختراق فعلي.