بالأساس، كانت "المناطق التجريبية" النافذة الوحيدة التي يمكن التحقق عبرها من النية الأميركية في تقديم "لفتة" ما للبنان، أقله تعويضاً عمّا قدمته السلطة من تنازلات كبيرة في "الاتفاق – الإطار". لكن مصطلح "المناطق التجريبية"، تحول أيضاً إلى تعويذة لا غنىً عنها في أي مفاوضات أو انطلاق لحلٍ ما. ومن هنا، تمحوُر مفاوضات روما حول صيغة عملية لهذه المناطق، والتي تأتي بعد زيارة ميدانية لوفد من القيادة العسكرية الأميركية إلى اليرزة. وفي المقابل، ليس هناك من توقعات كبيرة حول مفاوضات روما في ظل التعنت الإسرائيلي. لكن الأخطر على الوضع اللبناني يبقى الإشتباك الأميركي – الإيراني المستمر والمتصاعد، والذي يهدف دونالد ترامب من خلاله إلى محاولة ليَ ذراع إيران وتحسين شروط التفاوض المقبل.في هذا الوقت، لفت إرسال الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل بو فاعور إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون، بعد سلسلة مواقف جنبلاط والتي تضمنت نقداً قوياً من لنتائج اتفاق – الإطار. كما التقى عون رئيس الحكومة نواف سلام مساء الإثنين، وتابع إطلاق المواقف المدافعة عن اتفاق – الإطار وخيار المفاوضات. ولفت خلال استقباله وفوداً زائرة إلى أن "هناك تشديداً في "صيغة الاطار" على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وهي وقعت على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان". وأمل عون أن تؤدي مفاوضات روما إلى نتيجة ملموسة داعياً إسرائيل إلى تغيير نهجها. وقال عون إنه على نتنياهو "أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وبالتالي فإن أي استقرار لن يكون إلا بالتفاهم والتوافق. ومواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير".وفي شأن داخلي آخر، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع هيئة مكتب المجلس في اقتراحات القوانين المحالة إلى الجلسة العامة يومي الأربعاء والخميس، فيما كان تشديد على أن قانون العفو العام شرطه الأول التوافق.وعلى خط الإشتباك الإيراني – الأميركي المستمر في الخليج، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستكون "حامية مضيق هرمز" ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. ورجّح ترامب بنسبة 90 في المئة أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد قُتل. ميدانياً وجهت الطائرات والسفن الأميركية ضربات اعتبرت الأقسى فجر الإثنين لمواقع ومنشآت صناعية واقتصادية حيوية على طول الساحل الإيراني وفي مدن ومناطق أخرى.