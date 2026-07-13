شو الوضع؟ لا توقعات كبيرة من مفاوضات روما وترقّبُ صيغٍ عملية لتعويذة "المناطق التجريبية": الإشتباك الأميركي – الإيراني إلى تصاعد...
-
13 July 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
بالأساس، كانت "المناطق التجريبية" النافذة الوحيدة التي يمكن التحقق عبرها من النية الأميركية في تقديم "لفتة" ما للبنان، أقله تعويضاً عمّا قدمته السلطة من تنازلات كبيرة في "الاتفاق – الإطار". لكن مصطلح "المناطق التجريبية"، تحول أيضاً إلى تعويذة لا غنىً عنها في أي مفاوضات أو انطلاق لحلٍ ما. ومن هنا، تمحوُر مفاوضات روما حول صيغة عملية لهذه المناطق، والتي تأتي بعد زيارة ميدانية لوفد من القيادة العسكرية الأميركية إلى اليرزة. وفي المقابل، ليس هناك من توقعات كبيرة حول مفاوضات روما في ظل التعنت الإسرائيلي. لكن الأخطر على الوضع اللبناني يبقى الإشتباك الأميركي – الإيراني المستمر والمتصاعد، والذي يهدف دونالد ترامب من خلاله إلى محاولة ليَ ذراع إيران وتحسين شروط التفاوض المقبل.
في هذا الوقت، لفت إرسال الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل بو فاعور إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون، بعد سلسلة مواقف جنبلاط والتي تضمنت نقداً قوياً من لنتائج اتفاق – الإطار. كما التقى عون رئيس الحكومة نواف سلام مساء الإثنين، وتابع إطلاق المواقف المدافعة عن اتفاق – الإطار وخيار المفاوضات. ولفت خلال استقباله وفوداً زائرة إلى أن "هناك تشديداً في "صيغة الاطار" على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وهي وقعت على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان". وأمل عون أن تؤدي مفاوضات روما إلى نتيجة ملموسة داعياً إسرائيل إلى تغيير نهجها. وقال عون إنه على نتنياهو "أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وبالتالي فإن أي استقرار لن يكون إلا بالتفاهم والتوافق. ومواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير".
وفي شأن داخلي آخر، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع هيئة مكتب المجلس في اقتراحات القوانين المحالة إلى الجلسة العامة يومي الأربعاء والخميس، فيما كان تشديد على أن قانون العفو العام شرطه الأول التوافق.
وعلى خط الإشتباك الإيراني – الأميركي المستمر في الخليج، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستكون "حامية مضيق هرمز" ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. ورجّح ترامب بنسبة 90 في المئة أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد قُتل. ميدانياً وجهت الطائرات والسفن الأميركية ضربات اعتبرت الأقسى فجر الإثنين لمواقع ومنشآت صناعية واقتصادية حيوية على طول الساحل الإيراني وفي مدن ومناطق أخرى.
-
Just in
-
21 :28
ترمب: إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا ونحن من يفرض إرادتنا عليها وليس العكس
-
21 :19
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 8% مع إعلان الجيش الأميركي فرض الحصار على موانئ إيران
-
21 :08
عراقجي:
- إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد
- ترامب محق تماما إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل
-
21 :05
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب! تتمة
-
21 :03
تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا
-
21 :00
البحرية الأمريكية:
- الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية
- الحصار الأمريكي يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط
- الحصار الأمريكي على إيران ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه
- الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
-
-
Other stories
-
-
-
هذا ما حصل في الضاحية!
-
قتيل جراء اشكال في المنية
-
EXCLUSIVE
كواليس - هذا ما طلبته دولة إقليمية من شخصيات لبنانية!
-
اختلاس أموال من منشآت النفط في طرابلس!
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع أمني سابق يُحذّر من "الموساد"!
-
"4 ساعات كهرباء فقط... وكهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل Blackout"
-
باسيل عاد إلى بيروت بعد التعزية بالأمير الراحل حمد بن خليفة في قطر
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبٌ سنّي ينتقِد سلام: "الطائفة" ليسَت معَك
-
EXCLUSIVE
خاص - جولة روما وإشارات الجنوب!
-
يمارسن أعمال الدعارة في المعاملتين!
-
بري ترأس في عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب المجلس
-
في لبنان... ضربة أمنية استباقية تُطيح بـ "أمير داعشي"!
-
بالصورة: "سجال" اشتراكي - كتائبي... ما القصّة؟!
-
هيئة قضاء طرابلس في "التيار" شاركت في لقاءات في الرابطة الثقافية: لحفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة في المجالس البلدية
-
سلام قدّم التعازي للشيخ تميم بوفاة الأمير الوالد في الدوحة
-
طرابلسي: سياسة الغموض والمفاجآت... لن نسمح بظلم آلاف التلاميذ
-
بالفيديو: ظاهرة غريبة في الرّملة البيضاء!
-
من هرمز إلى الجنوب التفاف على مذكرة التفاهم
-
تحضّروا... لهيبُ الصيف ينتظركم!
-
برّي أبرق لرئيس مجلس الشعب السوري مهنئًا بانتخابه
-
-
Just in
-
21 :28
ترمب: إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاماً لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا ونحن من يفرض إرادتنا عليها وليس العكس
-
21 :19
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 8% مع إعلان الجيش الأميركي فرض الحصار على موانئ إيران
-
21 :08
عراقجي:
- إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد
- ترامب محق تماما إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل
-
21 :05
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب! تتمة
-
21 :03
تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا
-
21 :00
البحرية الأمريكية:
- الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية
- الحصار الأمريكي يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط
- الحصار الأمريكي على إيران ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه
- الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
مرجعية أمنية سابقة حليفة تنّصَح الـحـزب!
-
-
-
13 July 2026
-
هذا ما حصل في الضاحية!
-
-
-
13 July 2026
-
مطلوب دم
-
-
13 July 2026
-
قتيل جراء اشكال في المنية
-
-
-
13 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - هذا ما طلبته دولة إقليمية من شخصيات لبنانية!
-
-
-
13 July 2026
-
اختلاس أموال من منشآت النفط في طرابلس!
-
-
-
13 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مرجع أمني سابق يُحذّر من "الموساد"!
-
-
-
13 July 2026
-
"4 ساعات كهرباء فقط... وكهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل Blackout"
-
-
-
13 July 2026
-
باسيل عاد إلى بيروت بعد التعزية بالأمير الراحل حمد بن خليفة في قطر
-
-
-
13 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبٌ سنّي ينتقِد سلام: "الطائفة" ليسَت معَك
-
-
-
13 July 2026