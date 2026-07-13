صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم الاتجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، منتصف ليل 7-7-2026، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أربع فتيات للاشتباه بممارستهن أعمال الدّعارة، على الطريق البحريّة في محلّة المعاملتين، وهنّ:-هـ. م. (مواليد عام 1998، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة-ل. ك. (مواليد عام 1997، سوريّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة– ج. ك. (مواليد عام 2002، كينيّة الجنسيّة)، إقامة غير مشروعة– ن. س. (مواليد عام 1978، لبنانيّة)سُلّمت الموقوفات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهن، بناءً على إشارة القضاء المختص.