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Tayyar Article

الوكالة الوطنية: توغل للعدو إلى أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتفجيره عددا من المنازل

  • 13 July 2026
  • 50 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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