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Tayyar Article

مقر خاتم الأنبياء: واشنطن والدول التي تتعاون مع جيشها تتحمل مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب بالمنطقة

  • 13 July 2026
  • 2 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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