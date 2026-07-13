رد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على كلام لنائب الكتائب سليم الصايغ السبت الفائت في مقابلة مع الاعلامية جويل بو يونس عبر الـ OTV، حيث قال: "‏فرق شاسع يا زميل سليم بين احتضان الاهل بقناعة وطنية وانسانية، وبين تخويف اللبنانيين من بعضهم البعض". واضاف: "الاختلاف السياسي والتمايز بالخيارات،

يجب أن يبقى تحت سقف العيش الواحد، فنحن جزء من الحكومة التي قررت بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، والجنوبي مرتبط بأرضه وقد عاد"!

وكان الصايغ اعتبر في المقابلة أنّ "‏مواقف وليد جنبلاط من اتفاق الإطار تعود الى خوفه الديمغرافي اذ ان عدد النازحين في الجبل يفوق عدد الدروز".