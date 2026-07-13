Tayyar Article
هيئة قضاء طرابلس في "التيار" شاركت في لقاءات في الرابطة الثقافية: لحفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة في المجالس البلدية
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13 July 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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بدعوة من السيد إسبريدون سميرة، شاركت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر في سلسلة لقاءات عُقدت في الرابطة الثقافية، خُصِّصت لإعداد مقترح لتعديل قانون البلديات، بما يضمن حفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة لها في المجالس البلدية، لا سيّما في المدن الكبرى.
وفي إطار متابعة هذا المقترح، جرى عرضه على النائب اللواء أشرف ريفي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبه، بما يسهم في تطويره وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد اللواء ريفي خلال اللقاء ضرورة صون حقوق الأقليات في مختلف المناطق والبلدات اللبنانية، بما يضمن حق جميع مكوّنات المجتمع اللبناني في المشاركة والتمثيل ضمن المجالس البلدية، بما يعزز الشراكة الوطنية والتوازن في العمل البلدي.
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